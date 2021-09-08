Минтранс определился с ограничением скорости для электросамокатов

Министерство транспорта доработало поправки к Правилам дорожного движения, касающиеся электросамокатов. Для передвижения на этих устройствах планируется ограничить скорость до 25 км/ч, пишет «Коммерсантъ».

Средства индивидуальной мобильности смогут передвигаться по велодорожкам, тротуарам и обочинам не быстрее 25 км/ч. А также ездить по проезжей части, если будут оборудованы тормозами, светоотражателями и фонарями, смогут подавать звуковой сигнал. В ранней версии поправок ограничение предлагалось в 20 км/ч при движении вместе по тротуару, а появление на проезжей части запрещалось вовсе.

В местах, где нет велодорожки, самокатчики смогут прокатиться по тротуару или пешеходной зоне, если его устройство весит не более 35 кг.

Ограничения по весу Минтранс анонсировал еще в начале июня. При этом, еще в мае УГИБДД по Свердловской области предложило рассматривать электросамокаты как источник повышенной опасности. Хотя их пользователи, которые ездят не быстрее 25 км/ч, официально считаются пешеходами.

Напомним, за семь месяцев 2021 года только в Москве зафиксировано 55 ДТП с участием граждан на электросамокатах. В результате этих аварий два человека погибли, 57 получили травмы. Антилидером по подобной статистике стал Санкт-Петербург: 58 ДТП, из них 38 с участием детей. Один ребенок погиб.

Москва, Наталья Рязанова

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