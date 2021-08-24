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Вторник, 24 августа 2021, 17:29 мск

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Двое погибли, 57 ранены: в Москве произошло 55 ДТП с электросамокатами

По итогам семи месяцев в Москве зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали электросамокаты. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате ДТП два человека погибли, 57 – получили травмы.

По ее словам, почти 80 процентов этих происшествий произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, либо при выезде из них.

Москва, Светлана Антонова

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