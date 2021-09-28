В Екатеринбурге появилась «пилотная» разметка для самокатов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о будущем велосипедистов и самокатчиков в городе.

На своей странице в инстаграме мэр написал, что в качестве эксперимента впервые в Екатеринбурге дорожники нанесли разметку, отделяющую зону для езды на велосипеде и самокате от пешеходной. Первый участок – вдоль проспекта Ленина от Восточной до Гагарина. Второй – на набережной Городского пруда от проспекта Ленина до киноконцертного театра «Космос».

«До наступления зимы горожане смогут оценить эффективность этого решения. Если все пройдет хорошо, то к следующему сезону распространим эксперимент на весь город. Самокаты и велосипеды – часть жизни города, поэтому важно навести в этой сфере порядок и жить комфортно и безопасно!» – написал Орлов. Как уже сообщал «Новый День», пока даже строительство специальных дорожек для передвижения велосипедистов и самокатчиков не решает проблему – и те и другие очень часто нарушают ПДД, так как за ними нет такого строгого надзора, как за мотоциклистами и автомобилистами. Иногда это приводит к авариям и травмам.

В начале сентября Министерство транспорта России доработало поправки к правилам дорожного движения, касающиеся электросамокатов. Для «средств индивидуальной мобильности» планируется ограничить скорость: на велодорожках, тротуарах и обочинах – до 25 км/ч. А также им можно будет ездить по проезжей части при наличии тормозов, светоотражателей и фонарей и возможности подавать звуковой сигнал. В ранней версии поправок ограничение предлагалось до 20 км/ч при движении по тротуару, а появление на проезжей части запрещалось вовсе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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