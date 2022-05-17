Мэрии Екатеринбурга не хватает денег на разметку для самокатчиков – краска подорожала

Транспортный комитет Екатеринбурга определил 23 аварийных участка для горожан, катающихся на электросамокатах. Изначально там планировалось нанести дополнительную разметку, чтобы разделить потоки пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. Но из-за экономического кризиса у мэрии может не хватить денег.

«Изменение в Правила дорожного движения еще не внесены, пока есть только решение Верховного суда (о признании самокатов транспортным средством, – прим. ред.). Мы ждем постановления правительства РФ, а пока со своей стороны пытаемся разделить потоки. За последние три недели уже были ДТП с участием самокатов. Мы ждем свежей статистики от ГИБДД, чтобы на ее основе определить аварийные точки (в прошлом году их было 23). Там сделаем разметку, чтобы обезопасить пешеходов. Но мы не сможем охватить весь город, потому что стоимость лакокрасочных материалов и пластика возросла в разы. Выполним только запланированный объем муниципального задания», – сообщил председатель транспортного комитета Игорь Ощепков на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы. Кроме того, городские транспортники будут добиваться от кикшеринговых компаний ограничения скорости для уличных электросамокатов – хотя бы до 15 км/ч.

Напомним, экспериментальная разметка для самокатов впервые появилась в Екатеринбурге в сентябре 2021 года. Тогда дорожники сделали отдельную зону для самокатчиков на проспекте Ленина от Восточной до Гагарина и на набережной Городского пруда от проспекта Ленина до киноконцертного театра «Космос».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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