Мост на Малышева через Исеть закроют на четыре месяца

Власти Екатеринбурга готовятся к тому, что движение на мосту через Исеть на улице Малышева придется закрыть на четыре месяца. Об этом сообщил вице-мэр Алексей Бубнов. «Мост был построен 150 лет назад, он не под машины строился, не под грузовой транспорт, а под телеги. Его надо в нормальное состояние приводить», – заметил он.

По словам Бубнова, администрация города дорабатывает проект реконструкции моста. «С управлением по охране памятников мы предусмотрели расширение проезжей части за счет того, что уберем оба тротуара, их вынесем на консоли вместе с велодорожкой. И так же там будет проход под мостом вдоль набережной», – добавил он.

Каменный мост на Малышева был построен по проекту архитектора екатеринбургских заводов Эрнста Христиана Сарториуса в 1840-1841 гг. В середине XX века его реконструировали, булыжную мостовую заменили на асфальт и расширили до двух полос. По последнему проекту планируется расширение до пяти.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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