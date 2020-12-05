Мост через Исеть на Малышева расширят до пяти полос (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга готовится к реконструкции моста через реку Исеть на улице Малышева. На сайте госзакупок появился аукцион на проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, за них заплатят почти 12 миллионов.

Этот каменный мост – объект культурного наследия федерального значения, но для Екатеринбурга он еще и место концентрации пробок, он создает бутылочное горлышко на Малышева, а пешеходам, гуляющим вдоль набережной, приходится подниматься на дорогу, чтобы перейти через улицу. После реконструкции под мостом появится пешеходный переход высотой 2,3 метра и шириной 4 метра. Проезжая часть будет расширена до пяти полос: три полосы в сторону 8 Марта и две в обратную. Тротуары на мосту сохранятся.

Каменный мост на улице Малышева был возведен по проекту архитектора Екатеринбургских заводов Эрнста Христиана Сарториуса в 1840-1841 годах. В середине XX века инженерное сооружение было реконструировано – взамен старого булыжного покрытия появился асфальт, а проезжая часть была расширена до двух полос.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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