В Ревде случился пожар в школе. Сгорел класс русского языка (ФОТО)

В Ревде в школе № 28 с углубленным изучением математики сегодня днем случился пожар в учебном классе. По данным МЧС, тревожное сообщение поступило в 12:19. Администрация школы и прибывшие пожарные провели эвакуацию детей и преподавателей. Из здания вывели 663 человек. Пострадавших в ЧП нет.

Возгорание произошло в учебном классе русского языка и литературы на втором этаже школы. На площади 10 квадратных метров горела мебель. По словам очевидцев, из окна кабинета валил черный дым. Открытый огонь пожарные ликвидировали в 12:37, сейчас идет проливка. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Прокуратура начала проверку по факту пожара в школе. На место происшествия приехал прокурор Ревды Алексей Сидорук. «В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства происшествия, а также причины и условия, им способствовавшие. Будет дана правовая оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ревда, Ангелина Сергеева

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