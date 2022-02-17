Учеников школы, где случился пожар, перевели на дистант

Ревдинская школа № 28, в которой сегодня сгорел кабинет русского языка, до 22 февраля переведена на дистант. Сейчас решается вопрос, где будет проводиться учебный процесс на время восстановительных работ в здании, сообщили в городском управлении образования.

Как ранее писал «Новый День», пожар начался в учебном классе на втором этаже здания – загорелась мебель. Когда прибыли пожарные, из окна валил черный дым. В управлении образования сообщили, что при срабатывании противопожарной сигнализации педагоги и работники по правилам быстро эвакуировали детей в соседние здания. Классные руководители сразу же оповестили родителей. Всего из школы выведено 663 человека. Пострадавших нет. На тушение пожара ушло около 20 минут. Однако учебный кабинет полностью выгорел.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели. После инцидента начала проверку прокуратура.

Ревда, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»