За год почти третья часть прививок от Covid-19 была поставлена в мобильных пунктах

С 17 февраля 2021 года, когда в Екатеринбурге был открыт первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса, в таких точках привились более 291 тысяч человек – это почти треть от общего числа вакцинированных (около 922 тысяч человек). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мобильные пункты показали себя крайне эффективным инструментом в защите екатеринбуржцев от Covid-19. В первую очередь благодаря повсеместному и удобному расположению самих пунктов, а также простоте и скорости процедуры. Помимо этого, количество МПВ удобно регулировать в соответствии с запросами жителей разных районов, что намного сложнее в условиях работы амбулаторно-поликлинического звена», – рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

На этой неделе мобильные пункты работают в ТЦ «Омега», ТРЦ «Гринвич», ТЦ «Мега», ТРК «Парк Хаус», ТЦ «Дирижабль», а также в ЖК на улице Мехренцева, 38, и в аэропорту Кольцово.

Как уже сообщал «Новый День», первый мобильный пункт вакцинации открылся в ТЦ «Дирижабль» 17 февраля 2021 года. По рассказам посетителей, очередь начала образовываться за час до открытия мобильного пункта. Чтобы поставить прививку, нужны были паспорт, полис и СНИЛС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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