Масленица в Екатеринбурге: скоморохи, бег с коромыслом и блины на лопате

Масленичные гулянья пройдут в Екатеринбурге 6 марта, сегодня многие городские площадки анонсировали программу. Мы выбрали пять мест, где можно будет поесть блинов, залезть на скользкий столб, поиграть со скоморохами и послушать народную музыку.

Парк Маяковского

В парке Маяковского Масленицу будут отпраздновать 6 марта с 12 до 19 часов. Весь день гостей парка встречают веселые скоморохи, работает блинная ярмарка и необычный фуд-корт. Продолжает работать самая высокая горка, аттракционы и каток (если позволит погода). Для самых смелых поставят 12-метровый столб: если получится на него залезть, подарят ценный приз. В 16 часов пройдет штурм снежной крепости.

«Дети и взрослые смогут попробовать свои силы в традиционных масленичных и молодецких забавах – бой мешками, перетягивание каната, кольцеброс, метание валенка, стенка на стенку и так далее», – рассказали в парке.

Конечно, будет много музыки: с 12 часов на сцене – группы «Иван да Марья», «КрАсота», Уральский народный хор и так далее. Хедлайнером станет группа Zventa Sventana, которую так давно ждут в Екатеринбурге. Это проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева (экс «Гости из будущего»).

Для детей – мультфильмы, спектакли «Коляда-театра» и театра кукол. Показывать все это будут на площадке «SoundПарк».

«Синара-центр»

В закрытом дворе «Синара-центра» Масленица тоже стала уже традицией. В этом году гуляния устроят 6 марта в 11, 13 и 15 часов. Будет эстафета с коромыслами, бои мешками и перетягивание каната, бег в мешках и другие конкурсы. Естественно, главным угощением будут блины, а также чай – из самовара.

Площадь у ЦК «Урал»

Во Втузгородке Масленицу можно встретить возле ЦК «Урал». Программа начнется 6 марта в 12 часов и продлится весь день. Будет бой подушками, бег с коромыслами, забивание гвоздей на скорость и другие традиционные русские забавы. Песни и танцы обеспечат дети: на сцене выступят детские коллективы, которые занимаются в «Урале». Кроме того, будет ярмарка мастеров, на которой представят изделия из войлока и пряжи, дерева, камней. Для всех гостей организуют тематическую фотозону, уличное кафе с горячими румяными блинами и чаем, катание на санях.

Литературный квартал

В музеях Литературного квартала тематические мероприятия в честь Масленицы будут идти всю неделю с 28 февраля до 6 марта. Но самое главное гуляние, конечно, пройдет 6 марта. С 13 часов в парке Литературного квартала гостей будут встречать скоморохи, которые расскажут шутки-прибаутки, научат народным играм, устроят традиционные соревнования. Участие в празднике примут артисты Камерного театра, поэтому будет много приятных сюрпризов для взрослых и детей.

ТРЦ Veer Mall

На Уралмаше Масленицу с размахом обещают отмечать у ТРЦ Veer Mall на проспекте Космонавтов. Внутри торгового центра установят сцену, на которой споют и станцуют детские коллективы. А на улице с 13 до 18 часов будут выступать ходулисты в костюмах скоморохов, для гостей устроят разные активности: бег с блинами на лопатах, битва на надувных мечах, бег в мешках, рыбалка с валенком, бои на подушках и так далее. А еще пройдет дефиле в народных костюмах и мастер-классы по игре на народных инструментах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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