Ответственность за проведение Масленицы переложили на глав городов

Решения о проведении масленичных гуляний в период с 28 февраля до 6 марта с учетом сложившейся ситуации будут принимать главы муниципальных образований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила на пресс-конференции замдиректора ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» Надежда Шестакова. Она напомнила, что 26 февраля губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, который ограничил проведение массовых мероприятий.

«Тут еще накладывается ситуация с Украиной. С «Первого канала» сняли все развлекательные мероприятия, – добавила Шестакова. – Мы с утра говорили с рядом муниципальных образований, которые еще не приняли решение. Во второй половине дня мы будем обладать более полной информацией. Мы всегда готовились к масленичным гуляниям, они всегда проходили очень массово, очень весело, но ситуация такова, что мы должны в некой степени воздержаться от проведения некоторых мероприятий. Решения будут приняты главами муниципальных образований до конца дня».

Организатор массовых мероприятий «Арт-резиденции» в Черноисточинске Константин Попов, отвечая на вопрос «Нового Дня», заявил, что у них работает очень большая площадка на свежем воздухе общей вместимостью 3 тысячи человек, но сейчас будет действовать ограничение – не более 1500 человек. «Мы будем в любом случае следить за ограничениями и будем реагировать по ситуации», – сказал он.

Примерно такая же ситуация в тематическом центре «Парк Сказов» – туда допустят не более 1500 гостей, билеты продаются заранее.

Масленичные гуляния в Екатеринбурге 6 марта анонсировали пять крупных площадок: парк Маяковского, «Синара-центр», площадь у ЦК «Урал», Литературный квартал, ТРЦ Veer Mall.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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