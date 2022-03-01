Массовые гуляния на Масленицу отменили

В Екатеринбурге почти все площадки сообщили, что массовых мероприятий на Масленицу не будет. Вместо этого пройдут спектакли или экскурсии для небольших групп. Причина – указ губернатора об отмене массовых мероприятий.

Напомним, ранее в Екатеринбурге планировали 6 марта с размахом отметить Масленицу почти во всех районах. Свои праздники анонсировали центры культуры, парки, торговые центры. Но накануне большинство организаторов отказались от первоначальных планов: в Свердловской области до 7 марта запрещены массовые мероприятия в связи с коронавирусными ограничениями.

В парке Маяковского традиционных гуляний не будет, отменены спектакли и концерты, но от праздничного оформления решили не отказываться, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе.

«6 марта будет работать фуд-корт и кафе в парке. Откроются аттракционы, большая горка, каток. По всему парку появятся атмосферные фотозоны из соломы – надеемся на хорошую погоду, чтобы ваши кадры получались по-настоящему весенними. Дополнят декор яркие шары-аэростаты над центральной аллеей. Чучело Масленицы тоже окажется на своем привычном месте – на Фонтанной площади, но сжигать его не будут. Музыкальной программы, масленичных забав, спектаклей не запланировано», – сообщили в пресс-службе.

Там также объяснили, почему не отказываются совсем от Масленицы в связи с событиями на Украине: «Светлые события сейчас способны поддержать как никогда, подарить чуточку тепла, когда это особенно необходимо».

На площадке «Синара-центра» 6 марта тоже не будет уличных гуляний. Вместо этого пройдут детские масленичные спектакли в залах центра. В Литературном квартале пошли по аналогичному пути: мероприятия в музеях, которые рассчитаны на маленькие группы или индивидуальное посещение, не отменили. А вот анонс Масленицы в парке 6 марта с сайта исчез.

Как уже сообщалось, решения о проведении масленичных гуляний в период с 28 февраля до 6 марта с учетом сложившейся ситуации главы других городов Свердловской области должны принимать в соответствии с эпидобстановкой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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