Свердловский губернатор запретил массовые мероприятия

В Свердловской области с завтрашнего дня запрещены массовые мероприятия. Соответсвующие изменения внёс в указ 100-уг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Официальная причина – рост числа заболевших коронавирусом.

«По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют, что рост этот еще будет продолжаться, было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведения массовых мероприятий – чтобы, тем самым, снизить социальные контакты», – пояснил заместитель замгубернатора области Павел Креков.

Запрет действует до 7 марта включительно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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