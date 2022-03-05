Вводить новые ограничения по Covid-19 не планируется

В Свердловской области не планируется ни введение новых ограничений по коронавирусу, ни снятие старых. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Мы считаем, для нас важна профилактика, надо войти в долгосрочное снижение заболеваемости. Исходя их этого, профилактика желательна. Тем более любые праздничные периоды – это большое количество соблазнов, рост числа контактов и рост заболевших. Если основная часть переносит «омикрон» легко, надо помнить что у нас и «дельта» осталась. Сегодня основной контингент тяжелых больных – люди старше 60-70 лет. Они в основном сегодня в больницах. Мы не спешим с отменой ограничений, особенно накануне праздничных дней. Новых ограничений не планируем», – сказал Креков.

Как уже сообщал «Новый День», в последней на сегодняшний день редакции «коронавирусного» указа губернатор Евгений Куйвашев запретил массовые мероприятия в Свердловской области с 27 февраля по 7 марта включительно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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