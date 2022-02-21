Епархия начала собирать гуманитарную помощь для беженцев с Украины

В православной службе милосердия при социальном отделе Екатеринбургской епархии объявлен сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Пункт будет работать в будние дни с 10 до 18 часов по адресу: улица Фучика, 3. Волонтеры принимают продукты длительного хранения, детские подгузники, бытовую химию, детское питание, средства гигиены, мужскую и детскую одежду и обувь, постельное белье. Также у входа в пункт установлен ящик для сбора пожертвований.

В Екатеринбургской епархии сообщили, что собранные средства и гуманитарную помощь направят в социальный отдел Ростовской епархии. Также вещи могут быть выданы беженцам, прибывшим в Свердловскую область.

Напомним, это уже второй пункт сбора помощи беженцам с Украины. Ранее в Екатеринбурге начали сбор вещей в областном Доме добровольцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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