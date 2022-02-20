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Воскресенье, 20 февраля 2022, 16:54 мск

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В Екатеринбурге открылся пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины

В областном Доме добровольцев в Екатеринбурге открылся пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с юго-востока Украины. Там принимают товары первой необходимости, одежду и продукты длительного хранения. Сбор помощи организовали «Российский Красный Крест», волонтеры движения «Мы вместе» и свердловское отделение партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе областного правительства.

В пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за «угрозы нападения со стороны Украины». Людей с территорий ДНР и ЛНР вывозят в соседнюю Ростовскую область.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Донбасс vs Киев

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