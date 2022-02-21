«Нужны микроволновки, новая одежда, игрушки». Что собирают свердловские добровольцы для беженцев с Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге со вчерашнего дня работает пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. В областном Доме добровольцев уже собрали несколько коробок с продуктами и средствами личной гигиены.

Помощь беженцам с Донбасса

«Наш центр работает круглосуточно. Мы принимаем от жителей продукты длительного хранения – крупы, консервы, макароны, сдобу, кондитерские изделия. Также нужны постельное белье, одежда и обувь – обязательно все новое. Необходима и бытовая техника: микроволновки, электрические чайники, нужна одноразовая посуда в большом объеме. И поскольку среди беженцев будет много детей, нужны детские книжки, раскраски, игрушки», – рассказала председатель регионального отделения «Российский красный крест» Ирина Левина.

Скоропортящиеся продукты, а также варенье и домашние заготовки в пункте не принимают. Левина также подчеркнула, что все вещи должны быть чистыми и хорошо упакованными. Гуманитарный груз планируют отправить в Ростовскую и Воронежскую области – именно в эти регионы сейчас эвакуируют жителей юга-востока Украины.

«Мы начали работать только вчера, но, как видите, в пункте уже много коробок. У нас замечательные жители, сейчас мы ждем помощи от нашего бизнеса, потому что нужны действительно большие объемы. Надеемся на неравнодушие и отзывчивость свердловчан», – подчеркнула Ирина Левина.

Массовая эвакуация населения с территорий ДНР и ЛНР началась в пятницу, когда главы этих самопровозглашенных республик объявили об «угрозе нападения со стороны Украины». Власти Свердловской области заявили, что готовы принять и разместить на Среднем Урале беженцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дмитрий Бутаков

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