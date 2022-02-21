Свердловские власти сделали заявление о приеме беженцев с Донбасса

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработан комплексный план по оказанию помощи людям, экстренно покинувшим территорию Донбасса.

Как сообщает департамент информполитики, уже рассматривается несколько вариантов мест временного размещения беженцев, которые будут определяться, в том числе в зависимости от эпидстатуса прибывающих. Прибывших обеспечат не только жильем, но и медицинской помощью. Дети школьного возраста во время обследования будут учиться дистанционно, а потом смогут посещать местные школы.

Как уже сообщал «Новый День», вчера в областном Доме добровольцев в Екатеринбурге открылся пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с юго-востока Украины. Там принимают товары первой необходимости, одежду и продукты длительного хранения. Сбор помощи организовали «Российский Красный Крест», волонтеры движения «Мы вместе» и свердловское отделение партии «Единая Россия».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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