«С жильем и работой тяжеловато», – как живут украинские беженцы 2014 года на Урале

Свердловскую область готовят к приему беженцев из ДНР и ЛНР, уже сейчас для этого подготовлено несколько учреждений в регионе, а в Екатеринбурге работает пункт сбора гуманитарной помощи. Что может ждать беженцев в Свердловской области, и с чем им, возможно, придется столкнуться, рассказали «Новому Дню» те, кто прибыли из Украины в Свердловскую область в 2014 году.

Некоторые из опрошенных – активных участников сообщества «ВКонтакте» «Беженцы из Екатеринбурга», остались в регионе, успешно работают и воспитывают детей, однако многие вернулись на Украину, потому что не смогли найти работу и жилье.

Как сообщил «Новому Дню» Вадим Мирный, который в 2014 году приехал из города Лисичанска Луганской области, в Свердловской области были большие трудности с получением статуса беженца, так как у мужчины не было российского гражданства.

«Сегодняшним беженцам стоило бы переехать в Свердловскую область, если бы не такая бюрократия. Не было организовано размещение и узаконивание пребывания в РФ, приходилось днями стоять с таджиками и прочими национальностями в очередях возле УФМС, которые даже на вопрос «кто последний?» не могут ответить и не понимают, чего ты от них хочешь», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, у мужчины были проблемы с работой, так как устроиться официально у него практически не было возможности. По профессии Вадим – подземный электрослесарь (работа в шахте), подземный машинист электровоза и электрогазосварщик. Однако в Екатеринбурге он работал неофициально на стройке, чтобы оплачивать жилье. Через несколько месяцев пребывания в Свердловской области, Вадим вернулся в Лисичанск.

«Конечно, я уехал из-за работы, но во время пребывания в РФ я работал, пусть и неофициально. С жильем тоже не помогали, и намека на это не было, хотя я писал во многих группах съема жилья, но в итоге снимал сам. А вообще мне нравился Урал, особенно люди, такие честные, прямые, открытые», – заключил Вадим Мирный.

Олимпия Русова из Донецка приехала в Ревду в августе 2014 года, но в мае 2015-го вернулась в Донецк. Причина та же. «Мы жили в пункте временного размещения в Ревде, с работой и жильем было тяжеловато. Поэтому в мае 2015 мы вернулись обратно», – рассказала Олимпия.

Однако некоторые семьи все же остались в Свердловской области. Жительница Сысерти Алена Симоненко приехала с сыном из Донецка в 2014 году. Семье негде было жить, а Алене, которая по профессии учитель, отказывали в приеме на работу из-за отсутствия документов.

«Первое время мы жили в пункте временного размещения, потом нас попросили его покинуть, и я думала, мы останемся на улице. Сына устроили в Сысерть, в кадетский корпус, но мне без жилья и документов не могли дать работу. Работодатели приняли бы одну и дали койку, но ребенка надо было забирать на выходные. Потом я устроилась в школу в село Балтым, там же сняла жилье. Сейчас сын уже взрослый, но мы никуда не уехали, остались. Если трудностей не бояться – надо ехать, я готова помогать землякам», – рассказала «Новому Дню» Алена.

Ольга и Александр Городецкие переехали в Екатеринбург с ребенком из города Горловки Донецкой области. По словам Ольги, самое сложное – разобраться со всеми документами, которые необходимы для трудоустройства. Семье повезло, первое время они жили у родственников Александра в Первоуральске.

«С чем тогда столкнулись – все работодатели требовали разные документы. Муж первое время шабашил, потом мы подали в УФМС на временное убежище. При трудоустройстве на завод требовали прописку, ИНН, СНИЛС и еще кучу всего, устроиться по ВУ (справка временного убежища) было нереально. Работодатель отправлял в УФМС, а оттуда отправляли к работодателю, уверяя, что должны трудоустроить, а другие справки не выдают. По итогу мы получили справку государственного образца, и муж устроился на работу. Так сейчас и живем, снимаем квартиру, – рассказала «Новому Дню» Ольга. – У нас тогда не было выбора, не могу сказать, стоит ли переезжать. Посмотрим».

«Новый День» направил запрос в Департамент информационной политики Свердловской области, чтобы выяснить, в каких условиях будут жить украинские беженцы 2022 года, будут ли иметь права на трудоустройство, и как получить статус беженца. Как только ответ поступит, мы опубликуем его.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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