В правительстве не знают, сколько беженцев с Донбасса готовы принять на Урале

В Свердловской области власти не знают, сколько беженцев из Донецкой и Луганской народных республик готовы принять на Среднем Урале. «Новый День» обратился с этим вопросом в департамент информполитики региона, однако там не смогли на него ответить.

Ранее появилась информация, что всех пациентов санатория «Липовка» отправили по домам досрочно, чтобы разместить там беженцев, позднее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что за сорванный курортный отдых все получат компенсацию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»