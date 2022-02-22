Более 80 тыс. беженцев из ЛДНР прибыли в Россию

Число эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик, прибывших в Россию, превысило 80 тыс. человек. Более 30 тыс. из них являются гражданами РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На утро 22 февраля границу России пересекли 80,8 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Свыше 50,5 тыс. из них имеют гражданство Украины, более 30 тыс. – граждане России», – рассказал собеседник.

Более 13 тыс. прибывших беженцев уже приняли в пунктах временного размещения в шести регионах России. Половина из их числа находится в Ростовской области. По словам источника, основное число прибывших – женщины и дети.

Как сообщал «Новый День», Владимирская область подготовила места для размещения порядка 1500 эвакуированных жителей Донбасса. Власти Башкирии ожидали прибытия около двух тысяч беженцев 22 февраля.

Москва, Наталья Рязанова

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