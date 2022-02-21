Чувашия, Башкирия и Владимирская область готовятся принять беженцев из Донбасса

Власти Чувашии ожидают прибытия беженцев из Донбасса 22 февраля. Глава республики Олег Николаев отметил, что у региона есть опыт размещения вынужденных переселенцев.

«22 февраля нескольких сотен беженцев из Донбасса прибудут в Чувашию. Мы планируем людей принять, разместить, обеспечить всем необходимым и будем обеспечивать их быт всеми необходимыми составляющими», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Глава Башкирии Радий Хабиров также предупредил региональные службы о прибытии около двух тысяч человек из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Создан оперативный штаб, ведется подготовка мест размещения, рассказали в пресс-службе региона.

«В ближайшее время примем жителей этих республик. Мы развернули пункт временного размещения. Порядка двух тысяч человек к нам может прибыть», – сказал Хабиров на оперативном совещании республиканского правительства.

Владимирская область подготовила места для размещения порядка 1500 эвакуированных жителей Донбасса. Для них будут созданы условия для проживания, получения медицинских и других услуг, сообщили в пресс-службе врио губернатора региона Александра Авдеева.

Ранее в ярде регионов, включая Пензенскую и Саратовскую области, введен режим ЧС из-за наплыва беженцев из Донбасса. Власти Волгоградской области также объявили режим ЧС в регионе для оперативного решения задач по размещению прибывающих жителей ДНР и ЛНР. Первая партия беженцев уже размещена, регион готовит условия для проживания еще нескольких сотен.

«Волгоградская область уже приняла первую группу беженцев. Это женщины и дети, люди старшего возраста. При необходимости готовы дополнительно принять и разместить жителей ДНР и ЛНР, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Чебоксары, Наталья Рязанова

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