российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 февраля 2022, 10:19 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Еще два региона России объявили режим ЧС из-за наплыва беженцев из ЛДНР

Фото: телеграм-канал МЧС России

Губернаторы еще двух российских регионов – Пензенской и Саратовской областей – ввели с 21 февраля режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса. Ранее режим ЧС был объявлен в Ростовской, Воронежской и Курской областях.

Введение режима ЧС в Пензенской области «связано с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи», – говорится в сообщении регионального правительства.

Глава региона Олег Мельниченко поручил минсоцзащиты «обеспечить первоочередное жизнеобеспечение прибывших лиц в пунктах временного размещения, в том числе условия проживания и питания». Минздраву поручено провести их медосмотр и тестирование на Covid-19, а министерству образования – решить вопросы по обеспечению детей беженцев местами в детсадах и организовать обучение в школах и в организациях среднего образовательного образования.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился ввести режим ЧС в регионе для оперативной организации приема беженцев из Донбасса, сообщается на сайте регионального правительства. Министерству труда и социальной защиты поручено «обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территории региона», минздраву – «обеспечить все необходимое медицинское сопровождение беженцев», а министерству образования – «организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска», отмечается в сообщении.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин, детей и стариков на территорию России, объяснив это решение интенсивными обстрелами территории республики со стороны ВСУ и угрозой украинского наступления. По поручению президента России Владимира Путина беженцы получат материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.

На утро понедельника 21 февраля, по данным врио главы МЧС России Александра Чуприяна, в Россию прибыли около 61 тыс. беженцев из ЛДНР. По информации ведомства, о готовности принять жителей Донбасса заявили более 30 российских регионов. Сегодня утро выразили готовность принять беженцев власти Забайкальского края и Мурманской области. Глава Забайкалья Александр Осипов в своем инстаграме призвал крупных работодателей региона «предложить работу беженцам с подходящими специальностями, а также варианты проживания».

Пенза, Саратов, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

В Екатеринбурге открылся пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины / «Готов пожертвовать» и «не должны ни от чего отказываться»: депутаты Госдумы прикинули, как отразится на россиянах признание ЛДНР / Глава ДНР сообщил о задержании подозреваемых в организации убийства Захарченко / Чичерина назвала ФИФА «футболобандеровцами» за запрет выступить на фестивале болельщиков / Война: Порошенко заявил о тотальной зачистке Донбасса / «Восстанавливать не будем»: на Украине определили судьбу Донбасса / «У нас проблем на границе нет»: В ЛНР отвергли идею США ввести миротворцев на рубеж с Россией / Москва возразила Госдепу на предложение ввести миротворцев на границу России и Донбасса: «Это не зона напряженности»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Поволжье, Центр России, Общество, Политика, Россия, Донбасс vs Киев,