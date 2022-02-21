Еще два региона России объявили режим ЧС из-за наплыва беженцев из ЛДНР

Губернаторы еще двух российских регионов – Пензенской и Саратовской областей – ввели с 21 февраля режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса. Ранее режим ЧС был объявлен в Ростовской, Воронежской и Курской областях.

Введение режима ЧС в Пензенской области «связано с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи», – говорится в сообщении регионального правительства.

Глава региона Олег Мельниченко поручил минсоцзащиты «обеспечить первоочередное жизнеобеспечение прибывших лиц в пунктах временного размещения, в том числе условия проживания и питания». Минздраву поручено провести их медосмотр и тестирование на Covid-19, а министерству образования – решить вопросы по обеспечению детей беженцев местами в детсадах и организовать обучение в школах и в организациях среднего образовательного образования.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился ввести режим ЧС в регионе для оперативной организации приема беженцев из Донбасса, сообщается на сайте регионального правительства. Министерству труда и социальной защиты поручено «обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территории региона», минздраву – «обеспечить все необходимое медицинское сопровождение беженцев», а министерству образования – «организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска», отмечается в сообщении.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин, детей и стариков на территорию России, объяснив это решение интенсивными обстрелами территории республики со стороны ВСУ и угрозой украинского наступления. По поручению президента России Владимира Путина беженцы получат материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.

На утро понедельника 21 февраля, по данным врио главы МЧС России Александра Чуприяна, в Россию прибыли около 61 тыс. беженцев из ЛДНР. По информации ведомства, о готовности принять жителей Донбасса заявили более 30 российских регионов. Сегодня утро выразили готовность принять беженцев власти Забайкальского края и Мурманской области. Глава Забайкалья Александр Осипов в своем инстаграме призвал крупных работодателей региона «предложить работу беженцам с подходящими специальностями, а также варианты проживания».

Пенза, Саратов, Наталья Петрова

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