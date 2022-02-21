«У нас в крае много безработных. Им помогли бы сначала»: жителей Забайкалья возмутил призыв губернатора о приеме украинских беженцев

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к руководителям предприятий с просьбой помочь в трудоустройстве беженцам из Украины. Местные жители резко отреагировали на призыв главы региона множеством негативных комментариев. По мнению пользователей, в Забайкалье много своих проблем, решением которых стоило бы заняться властям.

Обращение к работодателям было опубликовано на официальной странице губернатора в Instagram. «Забайкальцы всегда отличались широкой душой и большими сердцами. Вот и сейчас население края сопереживает беде ДНР и ЛНР, заставившей их жителей стать беженцами, – пишет Осипов. – (…) Попрошу работодателей Забайкальского края – и сельскохозяйственные, и горнодобывающие предприятия, и ЗабЖД, – предложить работу беженцам с подходящими специальностями, а также варианты проживания. (…) Забайкалье в беде не оставит».

Сразу после публикации под постом главы региона начали появляться гневные комментарии местных жителей, которые указывали на нерешенные проблемы. «У нас в крае много безработных. Им помогли бы сначала», «Самим бы кто помог!», «Забайкальцев сначала надо спросить, согласны они принять их или нет», «А нам кто поможет, жителей Забайкалья спросите», «То барановирус, то переселенцы….когда краем заниматься будете», – пишут возмущенные пользователи.

Кроме того, жителей заинтересовал вопрос соблюдения приезжими антиковидных мер. «А интересно куар у беженцев проверяют? А где маски у беженцев?», – задается вопросом один из комментаторов.

Спустя час после публикации возможность добавлять комментарии к посту губернатора была ограничена.

На утро понедельника 21 февраля, по данным врио главы МЧС России Александра Чуприяна, в Россию прибыли около 61 тыс. беженцев из ЛДНР. По информации ведомства, о готовности принять жителей Донбасса заявили более 30 российских регионов.

Чита, Зоя Осколкова

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