«Там живет хомяк, но его можно переселить»: уральцы готовы приютить беженцев с Донбасса

С началом обострения ситуации на юго-востоке Украины многие жители России захотели помочь людям, вынужденно оставившим свою родину. Кто-то собирает гуманитарную помощь, а кто-то готов потесниться и поселить беженцев у себя.

К телеграм-чату «Размещение беженцев с Донбасса» присоединились уже более 2300 человек из десятков регионов страны. Есть среди них и жители Свердловской области.

«Готовы принять семью. Первоуральск. Это пригород Екатеринбурга. Живем в 4решке. Есть большая, свободная комната с мебелью, тв и компом. Там живёт хомяк. Но его можно переселить)) Бесплатно. Продукты с нас. Взамен нужна помощь по уборке, готовке и с детьми. Я и муж много работаем, нужно помочь с уроками в начальной школе, сводить мелкого в секцию. То есть няня. Если есть мужчина, который разбирается в ремонте компьютеров, телефонов, электронике, то готовы предоставить работу с хорошей зарплатой. Официальное трудоустройство», – пишет Людмила.

Практически все участники группы указывают, что платы с квартирантов не возьмут. Материальные трудности их, судя по всему, не пугают. «Могу принять в свой дом в деревне на Урале одинокую женщину или с ребенком. Сама на пенсии, но огород нас прокормит, пишите в личку», – предлагает Мария.

Никаких требований к будущим постояльцам у россиян нет, кроме отсутствия вредных привычек.

В группе также много благодарностей от жителей Донбасса. «Читаю ... и плачу. Россияне, миленькие, Спасибо вам огромное! Сижу на «тревожном чемоданчике» и ...не знаю, куда ехать. Если б вы только знали, как не хочется покидать свои дома. От вашей доброты просто в шоке. Низкий поклон вам !!» – написала Светлана.

Отметим, что власти Свердловской области пока не делали никаких официальных заявлений о возможности приема беженцев с Украины.

Как уже сообщал «Новый День», в пятницу, 18 февраля, главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин, детей и стариков на территорию России, объяснив это решение интенсивными обстрелами территории республики со стороны ВСУ и угрозой украинского наступления. По поручению президента России Владимира Путина беженцы получат материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. На утро понедельника 21 февраля, по данным врио главы МЧС России Александра Чуприяна, в Россию прибыли около 61 тыс. беженцев из ЛДНР. По информации ведомства, о готовности принять жителей Донбасса заявили более 30 российских регионов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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