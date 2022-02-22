Власти пообещали выплатить компенсацию свердловчанам, которых досрочно выписали из «Липовки» из-за беженцев с Донбасса

Свердловчанам, которых досрочно выписали из санатория восстановительного лечения «Липовка», выплатят компенсации. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. Санатории в Свердловской области рассматриваются как места размещения для эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. В частности, в «Липовку» планируется заселить около 600 беженцев, сообщали ранее СМИ.

«Мы подготовили дополнительные базы для размещения [эвакуированных из Донбасса]. Речь в частности идет о больнице восстановительного лечения «Липовка». Там находилось несколько десятков человек. К сожалению, мы были вынуждены их выписать досрочно. При этом губернатор Евгений Куйвашев дал поручение по каждому человеку – предоставить альтернативу. Я знаю, что тем, кто выразил желание, были возвращены деньги. В любом случае, каждый человек, буквально пофамильно, будет внесен в специальный список, и мы предложим им альтернативный вид реабилитации – в зависимости от того заболевания, по причине которого они находились в Липовке. Это [реабилитация] будет сделано в другом санаторно-курортном учреждении или больнице восстановительного лечения. Их у нас несколько на территории области, в том числе с достаточно хорошими условиями пребывания. Поэтому в ближайшие два-три дня мы предложим людям альтернативу. И никто из тех людей, которые проходили лечение в «Липовке», не будет в чем-то ущемлен применительно к медицинской реабилитации», – прокомментировал заместитель губернатора Павел Креков.

Чиновник также сообщил, что в регионе подготовлено несколько учреждений для приема беженцев. Часть из них были свободными, но в нескольких санаториях постояльцев пришлось выписать досрочно. «Но я думаю, что те условия, которые мы предложим, с точки зрения здоровья будут абсолютно адекватными. Мы сделаем так, чтобы никто из жителей нашего региона в этой ситуации не пострадал», – заявил Креков. Он уточнил, что это касается и тех, кто проходил постковидное лечение, и тех, кто находился там с другими диагнозами, проходил реабилитацию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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