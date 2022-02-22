СМИ: санаторий «Обуховский» могут временно отдать беженцам

Сразу несколько изданий сообщили сегодня, что санаторий «Обуховский» в Камышловском районе освобождают от отдыхающих, чтобы разместить там беженцев, которые могут прибыть с Донбасса.

В отделе бронирования санатория эту информацию «Новому Дню» не подтвердили. «Ничего не изменилось. Мы работаем в прежнем режиме», – заявили там.

Напомним, ранее областные власти сообщали, что некоторых свердловчан досрочно выписали из санатория восстановительного лечения «Липовка», так как он рассматривается как место размещения для эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. Людям, которые не успели долечиться, обещают выплатить компенсации. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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