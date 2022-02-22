Креков: в «Липовке» и «Обуховском» не будут размещать беженцев с Донбасса

Принятое вчера президентом России решение о признании независимости ЛНР и ДНР скорректировало график прибытия и количество эвакуированных из этих регионов, что позволило отказаться от их размещения в санаториях «Липовка» и «Обуховский», заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«Вчера губернатор дал поручение о необходимости учета в первую очередь интересов наших больных, в том числе пострадавших от коронавируса или других диагнозов. С учетом принятых вчера решений изменился график прибытия к нам эвакуированных из ДНР и ЛНР. Изменился их объем. Это дает нам возможность отказаться от использования больницы «Липовка» и санатория «Обуховский». С сегодняшнего утра они восстанавливают плановую работу, – заявил Креков. – Понимаю, что причинен урон и ущерб тем, кто там лечился. Хотел бы попросить прощения у них. Ситуация была экстраординарная. Сейчас санатории начинают работу. Будет возможность размещения в свободных и незанятых учреждениях, если такие беженцы будут прибывать, без привлечения «Обуховского» и «Липовки».

Креков добавил, что область рассматривает выделение дополнительных средств на реабилитацию населения. «Когда будет сходить волна омикрона, займемся диспансерными больными. И одна из форм – санаторное лечение», – сказал он.

Напомним, ранее областные власти сообщали, что некоторых свердловчан досрочно выписали из санатория восстановительного лечения «Липовка», так как он рассматривается как место размещения для эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. Людям, которые не успели долечиться, обещают выплатить компенсации. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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