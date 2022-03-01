Гуманитарную помощь для беженцев отправили из Екатеринбурга в Ростовскую область (ФОТО)

Фура с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР отправилась из Екатеринбурга в Ростовскую область. Сейчас волонтеры пункта сбора помощи готовят вторую партию груза, а екатеринбуржцы приносят вещи и продукты даже по ночам.

Уже 10 дней в Екатеринбурге работает пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Вещи собирают на Крылова, 3, – в Доме добровольцев.

Как сообщила «Новому Дню» доброволец всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Миронович, пункт гуманитарной помощи открылся 20 февраля и открыт круглосуточно. Некоторые из местных приносят вещи даже ночью, в пункте всегда дежурят волонтеры, а звонки от неравнодушных граждан поступают ежеминутно.

«Приносят в основном детское питание, средства личной гигиены: шампуни, зубную пасту, зубные щетки, товары для детей: подгузники, игрушки, одежду для детей и для взрослых, консервы, – сообщила «Новому Дню» Анастасия Миронович. – Желающие помочь могут приносить детское питание, мыло, шампуни, не скоропортящиеся продукты: тушенку, консервы, крупы. Можно детскую одежду, желательно новую – в хорошем состоянии, другие товары для детей».

Собранные вещи и продукты отправляют тем, кто переселился из ДНР и ЛНР в Россию. Одну фуру вещей добровольцы уже отправили в Ростовскую область, там ее встретили местные волонтеры и начали отправку беженцам.

«Гуманитарную помощь люди приносят нам, оставляют в коробках на входе, это передается волонтерам, и они уже расформировывают и готовят вещи к отправке. По коробкам раскладывают отдельно продукты, отдельно средства личной гигиены, отдельно игрушки, – пояснила Анастасия Миронович. – Заполненные коробки запечатывают и складывают в одно место, оттуда их загрузят в фуру».

Пока неясно, когда отправится вторая фура с гуманитарной помощью. Как сообщает Анастасия, часть вещей останется в Свердловской области для тех беженцев, которые приедут в наш регион.

В пункт сбора не нужно приносить деньги. «Нам некуда их переводить, поэтому принимаем только вещи», – пояснила доброволец.

Особенно в помощи беженцам активна молодежь, молодые люди приносят одежду и продукты, а также занимаются волонтерской деятельностью, помогают формировать коробки с гуманитарной помощью. Изначально пункт сбора был организован общественной благотворительной организацией «Российский Красный Крест», но по всей стране помощь оказывают добровольцы штаба акции «#МыВместе», российских студенческих отрядов, Уральского добровольческого центра и многих других.

«Помощью занимаются и студенты, и преподаватели, и волонтеры разных добровольческих организаций. Многие, кто приносят вещи, спрашивают, чем помочь, – пояснила Анастасия Миронович. – Можно позвонить на наш единый телефон, и когда нам будет не хватать волонтеров, мы свяжемся с желающими».

Коробки с гуманитарной помощью собираются волонтерами ежедневно с 9 утра до 20 вечера. На точке сбора в любое время суток кто-то дежурит и принимает помощь. Единый номер Дома добровольцев: 8 (343) 382 23 77.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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