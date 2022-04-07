Из Екатеринбурга отправили семь фур с гуманитарной помощью для беженцев (ВИДЕО)

Екатеринбургский пункт сбора гуманитарной помощи отправил уже более 80 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Уральцы приносят сюда даже телевизоры, планшеты и детские рисунки.

Пункт сбора помощи жителям ДНР и ЛНР

За время работы круглосуточного пункта сбора гуманитарной помощи на Крылова, 2, волонтеры местных добровольческих организаций собрали несколько тысяч коробок, мешков и пакетов с вещами для беженцев и жителей Донецка, Луганска и Мариуполя. Всего из Екатеринбурга отправили семь фур: пять в Ростовскую область и две в Белгород. Как сообщил «Новому Дню» руководитель Дома добровольцев Евгений Дайнес, последняя фура ушла в Ростов-на-Дону 29 марта. «Наши волонтеры из Екатеринбурга принимали участие в штабе Ростовской области, 5 человек их было. Они там встречают фуры, разгружают их. Фуры с гуманитарной помощью поступают со всех регионов. Вещи распределяют по пунктам временного размещения», – пояснил Евгений Дайнес.

В пункте работают волонтеры различных добровольческих организаций города, они сортируют продукты, раскладывают присланное по коробкам и ведут учет отправленным вещам. Присоединиться к добровольцам может любой желающий, независимо от пола и возраста. Подать заявку можно на портале Dobro.ru.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает с 20 февраля и, как отмечает руководитель Дома добровольцев, с того времени поток желающих помочь значительно вырос. Вещи приносят семьями, коробки с привозят и из других городов Свердловской области. Кроме того, сейчас многие жители региона вместо продуктов, одежды и вещей первой необходимости в качестве помощи переводят деньги, хотя еще в начале марта этого было сделать нельзя. Сбор средств организован фондом «Верь и живи!», уральцы уже собрали сумму, на которую закупят продуктовые наборы для 400 семей из Донбасса. Сбор был организован потому, что не каждый желающий помочь имеет возможность самостоятельно купить и привезти вещи в пункт, а также на деньги благотворителей волонтеры смогут закупить все необходимое исходя из пожеланий самих жителей ДНР и ЛНР.

«В наборы входят продукты и вещи первой необходимости – мука, макароны, рис, гречка, чай, сахар, тушенка, детская каша, туалетная бумага. Все будет упаковано в коробки и передано из рук в руки людям. Количество продуктов рассчитано примерно на две-три недели», – рассказала президент благотворительного фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.

Пожертвовать деньги можно на сайте фонда и в мобильном приложении Сбербанка и ВТБ.

Помимо продуктов и средств гигиены жители Свердловской области приносят телевизоры, холодильники, телефоны, планшеты, а также украшения и бижутерию. Внутри пункт сбора украшен детскими рисунками и аппликациями, которые юные свердловчане отправляют своим ровесникам в качестве поддержки. «Рисунки присылают вместе с посылками, их мы уже отправляли и обязательно отправим еще», – заключил Евгений Дайнес.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Дмитрий Бутаков

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