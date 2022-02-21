С завтрашнего дня у Чемезова появится новый советник

Сегодня бывший глава екатеринбургского избиркома Илья Захаров последний день работает в должности руководителя Центра управления регионом. С завтрашнего дня он переберется в резиденцию и начнет работу в качестве советника вице-губернатора Олега Чемезова.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердил сам Захаров.

Кто станет новым директором ЦУРа – пока официально не сообщается. Ранее появлялась информация, что им станет Валентина Ермакова, бывшая журналистка, сейчас – заместитель руководителя ЦУР Уральского федерального округа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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