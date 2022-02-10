В свердловском ЦУР в ближайшие дни ждут нового руководителя

В ближайшие дни в свердловском Центре управления регионом (ЦУР) произойдет смена руководства.

По данным «Нового Дня», действующий руководитель центра, Илья Захаров, скоро перейдет на работу в резиденцию – советником «политического» вице-губернатора Олега Чемезова. Напомним, Илья Захаров возглавил свердловский Центр управления регионом в ноябре 2020 года. До этого он около полутора лет руководил аппаратом администрации Екатеринбурга. Еще раньше, с 2007 по 2019 год, он возглавлял горизбирком Екатеринбурга. Под его руководством были проведены выборы главы Екатеринбурга в 2008 году (победу одержал Аркадий Чернецкий) и 2013 году (победил Евгений Ройзман), а также выборы в ЕГД в 2009, 2013 и 2018 годах.

Ожидается, что областной ЦУР после его ухода возглавит Валентина Ермакова, бывшая журналистка, сейчас – заместитель руководителя ЦУР Уральского федерального округа.

Сам Илья Захаров от комментариев на эту тему отказался.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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