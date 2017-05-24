Илья Захаров выдвинут на новый срок полномочий руководителя избиркома Екатеринбурга

Публикации за 24.05.17

Избирательная комиссия Свердловской области рекомендовала кандидатуру Ильи Захарова на должность руководителя нового состава избиркома Екатеринбурга. Окончательное решение по избранию председателя примут члены городской комиссии. Голосование пройдет на первом заседании избиркома, намеченном на 5 июня, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, вчера екатеринбургские депутаты утвердили новый состав муниципальной избирательной комиссии, которому предстоит провести выборы мэра и гордумы в сентябре 2018 года. Половина из десяти вновь назначенных членов комиссии были предложены областным избиркомом: Илья Захаров, Руслан Дворецкий, Вадим Антошин, Эльдар Валиуллин, Марина Малышева. Еще пять кандидатов, одобренных думой, были предложены политическими партиями: Анна Синдяшкина (Российская партия пенсионеров за справедливость), Валерий Таракин (ЛДПР), Юрий Емалетдинов (КПРФ), Константин Юферев («Единая Россия»), Станислава Астратова («Справедливая Россия»).

Илья Захаров возглавляет избирком Екатеринбурга с 2007 года. Под его руководством были проведены выборы главы Екатеринбурга в 2008 году (победу одержал Аркадий Чернецкий) и 2013 году (победил действующий мэр Евгений Ройзман). А также выборы муниципальной думы пятого и шестого созывов в 2009 и 2013 годах, довыборы в представительный орган власти в 2010, 2011 и 2017 годах. Кроме того, избирком организует локальные опросы горожан по важным вопросам местного самоуправления.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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