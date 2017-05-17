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Екатеринбург

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Публикации за 17.05.17

В избиркоме Екатеринбурга появятся четыре новичка

В избиркоме Екатеринбурга появятся четыре новичка

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга одобрила предварительный состав новой городской избирательной комиссии, которая приступит к работе после 4 июня текущего года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня депутаты отобрали пять кандидатов, выдвинутых партиями. По итогам рейтингового голосования в новый состав избиркома проходят Константин Юферев (Единая Россия), Юрий Емалетдинов (КПРФ), Анна Синдяшкина (Российская партия пенсионеров за справедливость), Станислава Астратова (Справедливая Россия), Валерий Таракин (ЛДПР). Из шести поданных заявок депутаты исключили кандидатуру Максима Мокеева от партии «Гражданская платформа», указав на отсутствие необходимого опыта у претендента.

Еще пять кандидатов в новый состав комиссии ранее предложил избирком Свердловской области. Ими стали председатель горизбиркома Илья Захаров, заместитель председателя Руслан Дворецкий, секретарь Вадим Антошин, бывший секретарь Кировской районной ТИК Екатеринбурга Марина Малышева и представитель Ассоциации студентов Эльдар Валиуллин.

Таким образом, из предыдущей команды городского избиркома остаются шесть человек. Окончательное утверждение нового состава комиссии состоится на следующем заседании городской думы 23 мая.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

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