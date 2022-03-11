Выборы-2023 пройдут в Екатеринбурге без горизибркома

Избирательная комиссия Екатеринбурга, как и остальные муниципальные избиркомы, будет функционировать до 1 января 2023 года, после чего прекратит существование.

Это связано с тем, что сегодня Госдума приняла в третьем чтении закон о дистанционном электронном голосовании, который затронул и многие другие аспекты избирательного процесса.

В избиркоме Свердловской области «Новому Дню» пояснили: «Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона избирательные комиссии муниципальных образований не формируются. Если на день вступления в силу настоящего Федерального закона осуществляется формирование избирательной комиссии муниципального образования, ее формирование прекращается, а в случае, если срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования истекает в 2022 году, срок полномочий такой избирательной комиссии продлевается до 1 января 2023 года».

Срок полномочий горизбиркома Екатеринбурга истекает в 2022 году, следовательно, формирование нового состава не предусмотрено. Выборы органов местного самоуправления будут возложены на территориальные избирательные комиссии. Добавим, очередные выборы в гордуму Екатеринбурга должны состояться в сентябре 2023 года.

После вступления в силу указанного закона все вопросы, связанные с прекращением полномочий избирательных комиссий МО, должны быть решены до 1 января 2023 года. Сейчас закон отправлен на утверждение в Совет Федерации, затем он будет подписан президентом.

Как уже сообщал «Новый День», действующий состав горизбиркома Екатеринбурга был сформирован в мае 2017 года, накануне выборов губернатора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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