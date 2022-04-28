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Четверг, 28 апреля 2022, 08:09 мск

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Выборами в гордуму Екатеринбурга займется Ленинский теризбирком

После упразднения городской избирательной комиссии Екатеринбурга полномочия по выборам в органы местного самоуправления будут возложены на территориальный избирком Ленинского района.

Как сообщили в областном избиркоме, решение вступает в силу уже с 1 мая 2022 года. Таким образом, именно ТИК Ленинского района Екатеринбурга в 2023 году займется подготовкой и проведением выборов в думу областного центра.

Аналогичное решение принято по Нижнему Тагилу – там полномочия горизбиркома перейдут Ленинской РТИК этого города. Добавим, что в Тагиле выборы в местную думу состоятся уже в сентябре текущего года.

Как уже сообщал «Новый День», в марте этого года Госдума приняла закон о дистанционном электронном голосовании, который затронул и многие другие аспекты избирательного процесса, в частности, ликвидировал муниципальные избирательные комиссии. В избиркоме Свердловской области «Новому Дню» пояснили: «Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона избирательные комиссии муниципальных образований не формируются».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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