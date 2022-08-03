«Москве наплевать, что тут происходит». Екатеринбургские депутаты упразднили городской избирком

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы приняла решение о ликвидации городской избирательной комиссии. Упоминание избиркома исключено из нескольких глав устава города, также будут внесены изменения в 14 решений думы. Организацией муниципальных выборов на территории Екатеринбурга отныне будет заниматься Ленинская территориальная комиссия. По словам главы горизбиркома Вадима Антошина, 99% сотрудников избирательной комиссии уже трудоустроены в других местах.

Напомним, ликвидация муниципальных избиркомов прописана в федеральном законе о дистанционном электронном голосовании, который Госдума приняла в марте этого года. Екатеринбургская дума обязана привести устав города в соответствие с требованиями федерального законодательства, пояснила председатель думской комиссии по МСУ Ира Овчинникова. Но у депутатов все равно возникли вопросы.

«Получается, администрации Екатеринбурга теперь не имеет отношения к выборам на территории муниципального образования Екатеринбурга? А кто-то пытался понять, в чем причина этого решения? Или мы тупо говорим себе, что Москва приняла закон, а мы обязаны подчиниться. Москве ведь в принципе наплевать, что тут происходит. А нас куда эта кривая выведет?» – выступил Михаил Матвеев. Овчинникова в ответ заметила, что в обсуждении и принятии федерального закона принимали участие депутаты Госдумы от Свердловской области.

«Очевидно, все идет к тому, что местное самоуправление постепенно лишают полномочий и встраивают в вертикаль так называемой публичной власти. Сейчас мы (городские депутаты, – прим. ред.) не можем принимать участие в формировании избирательной комиссии, потому что она ликвидирована. Я прекрасно понимаю, что федеральный закон в иерархии правовых актов стоит выше. Если мы не примем это решение, то могут последовать меры прокурорского реагирования. Но я не разделяю идеологию ограничения прав местного самоуправления, поэтому проголосую против», – заявил Константин Киселев.

Решение об упразднении городского избиркома было принято большинством голосов в думской комиссии. Далее этот вопрос вынесут на пленарное заседание Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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