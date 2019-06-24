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Понедельник, 24 июня 2019, 13:11 мск

Новости Екатеринбург

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Илья Захаров официально назначен руководителем аппарата мэрии Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил бывшего руководителя городского избиркома Илью Захарова на должность руководителя аппарата администрации города. В рабочие обязанности нового чиновника входит координация работы подразделений мэрии и взаимодействие с Екатеринбургской думой, муниципальной счетной палатой и избирательной комиссией.

Добавим, что Илья Захаров останется членом избиркома с правом решающего голоса. Также он продолжит научную и преподавательскую деятельность на кафедре конституционного права юридического университета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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