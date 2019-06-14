Илья Захаров займет бывшую должность Владимира Тунгусова

Председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров с 24 июня перейдет на новую должность – руководителя аппарата администрации.

Как рассказал РИА «Новый День» сам Илья Викторович, документ уже подписан главой города. В своем новом качестве он планирует решать те же задачи, что его предшественник, работать с документооборотом, координировать взаимодействие администрации города с гордумой и горизбиркомом.

Напомним, до 2016 года эту должность занимал «серый кардинал» мэрии Владимир Тунгусов, который затем ушел в администрацию губернатора. Его должность в мэрии до осени 2018 года оставалась вакантной, а потом была упразднена. Но весной 2019 года ее было решено вернуть. По мнению ряда депутатов гордумы, новая должность руководителя аппарата позволит «разгрузить работу мэрии, а также обеспечить взаимодействие чиновников с городской думой».

По мнению политолога Сергея Мошкина, задачи, стоящие перед Ильей Захаровым, не из легких. «Есть серьезные институциональные трансформации местной власти. Впервые за многие годы у нас проявилась независимая городская дума, независимая от главы, которого, кстати, не избирали люди. Должность руководителя аппарата при назначенном главе не так значительна, как при избранном. Произошли определенные тектонические изменения структуры городской власти, поэтому весь политический блок лихорадит», – считает Мошкин.

Напомним, 11 июня депутаты гордумы отказались принимать поправки в бюджет на 2019 год. Политолог Александр Пирогов, комментируя «Новому Дню» ситуацию в «сером доме», высказал мнение, что «депутаты играют мышцами и показывают, кто в доме хозяин. У них нет цели саботировать бюджетный процесс и действовать в стиле «назло бабушке отморожу уши». Но в тоже время депутаты демонстрируют городской администрации, что игнорирование их мнения может иметь серьезные последствия».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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