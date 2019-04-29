В уставе Екатеринбурга пропишут должность руководителя аппарата мэрии

В администрации Екатеринбурга сегодня состоялись публичные слушания по внесению изменений в городской устав. Изначально на обсуждении рассматривались две поправки, касающиеся проведения местного референдума и сокращения сроков ответов чиновников на депутатский запрос. Но неожиданно в повестку был внесен третий пункт – о создании должности руководителя аппарата мэрии, об этом депутаты говорили еще в декабре во время обсуждения новой структуры администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на слушаниях присутствовали 282 человека. О первой поправке в городской устав рассказал глава избиркома Илья Захаров. Он сообщил, что когда в гордуме решался вопрос о возможном проведении референдума по строительству храма святой Екатерины, комиссия нашла правовые пробелы в муниципальных актах, которые необходимо закрыть. В частности, в уставе предлагается прописать срок выдачи регистрационного свидетельства инициативной группе (ранее этого не было), а также ввести ограничение на повторное проведение референдума по одной теме – не чаще, чем раз в два года.

Далее выступил депутат Алексей Вихарев. Он предложил сократить срок, который дается городским чиновникам для ответа на депутатский запрос, с 30 до 25 дней. А также народный избранник озвучил вторую поправку, которой изначально не было в повестке слушаний. Вихарев предложил закрепить в уставе должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга. Он сослался на опыт Казани, Челябинска и Перми, где существуют такие нормы. «Как правило, руководители аппарата имеют статус заместителя главы города или приравнены к ним по статусу», – отметил депутат. По его мнению, новая должность руководителя аппарата позволит разгрузить работу мэрии, а также обеспечить взаимодействие чиновников с городской думой.

Участники слушаний без обсуждения одобрили предложенные изменения в устав. Теперь поправки будут рассмотрены на заседании городской думы 21 мая.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.19

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