Илья Захаров ушел с поста председателя горизбиркома

Илья Захаров официально ушел с должности председателя избирательной комиссии Екатеринбурга. Соответствующее постановление опубликовано на сайте избиркома. «Удовлетворить заявление Захарова Ильи Викторовича и освободить его досрочно от должности председателя избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург». Возложить временное исполнение обязанностей председателя избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» на заместителя председателя избирательной комиссии Дворецкого Руслана Викторовича», – сообщается в документе.

О том, что Захаров перестанет возглавлять избирком, «Новый День» сообщал ранее. Это связано с тем, что с 24 июня он займет должность руководителя аппарата мэрии.При этом Захаров останется членом комиссии с правом решающего голоса.

Екатеринбург, служба информации

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