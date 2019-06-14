Илья Захаров и при новой должности останется в составе горизбиркома

Председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров покинет руководящую должность, но все же останется членом комиссии с правом решающего голоса.

Об этом заявил «Новому Дню» сам Илья Викторович. Он также напомнил, что кандидатуру нового главы горизбиркома вносит областной избирком, а городская комиссия выбирает тайным голосованием. Персоналия уже согласовывается в кулуарах, но кто это будет, Илья Захаров пока не сказал. Добавим, что горизбиркомом Захаров руководил 11,5 лет – с 2007 года.

Он также рассказал немного о своей новой работе – руководителя аппарата администрации, к которой приступает с 24 июня: «Мне не привыкать к общению с депутатами, надеюсь, что мы найдем конструктив и больше не допустим конфликтных ситуаций. Если возникнет недопонимание, буду убеждать, вести переговоры с думой. Каким будет результат моей работы – время покажет».

Напомним, до 2016 года должность руководителя аппарата мэрии занимал «серый кардинал» мэрии Владимир Тунгусов, который затем ушел в администрацию губернатора. Его должность в мэрии до осени 2018 года оставалась вакантной, а потом была упразднена. Но весной 2019 года ее было решено вернуть. По мнению ряда депутатов гордумы, новая должность руководителя аппарата позволит «разгрузить работу мэрии, а также обеспечить взаимодействие чиновников с городской думой».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.06.19

Завтра партия «Яблоко» проведет дебаты между желающими представлять ее на выборах. / Преемника Ильи Захарова должен рекомендовать областной избирком. / После ДТП на ЕКАДе беременная женщина потеряла ребенка (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»