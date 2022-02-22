«Каждый россиянин заплатит за это решение». Экономисты о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР

Признание ДНР и ЛНР будет иметь плохие последствия для экономики России, но не катастрофические. Опрошенные «Новым Днем» эксперты отмечают, что у страны достаточно резервов, чтобы справляться с западными санкциями, которые длятся с 2014 года. Но в ближайшей перспективе россиянам не стоит ждать ничего хорошего – будет девальвация рубля и рост цен буквально на все.

«Я бы сказал, что трагедии не случится, но будет хуже. За этим решением (признание Донецкой и Луганской республик, – прим. ред.) последуют серьезные санкции. Обсуждались отключение России от SWIFT, мораторий на поставки высоких технологий и попытки Европы отказаться от российского газа – список возможных санкций довольно велик. Все это плохо скажется на экономике России, даже если не будет открытого военного конфликта. Но в то же время мы восемь лет находимся под санкциями, и не рухнули, если кто-то на это рассчитывал. Да, к сожалению, продолжится падение реальных доходов наших граждан. Фактически экономический кризис в России длится с 2014 года. Это как тяжелая болезнь: есть относительно спокойные годы ремиссии, а сейчас очередное обострение. Новые санкции экономика выдержит, потому что у России есть резервы, есть Фонд национального благосостояния. Панических настроений нет. Но каждый из россиян заплатит за вчерашнее решение. Будет девальвация рубля, это скажется на сбережениях граждан, на их платежеспособности. Будет рост цен сначала на импортные товары, затем на отечественные, так как мы по-прежнему импортозависимая страна», – отметил экономист Константин Селянин.

Профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин отмечает, что Россия с 2015 года несет финансовые издержки на поддержку самопровозглашенных республик Донбасса, и в этом плане для экономики страны ничего не изменится. Последствия от признания ДНР и ЛНР можно будет оценить, когда Запад объявит о санкциях.

«Последние восемь лет была информационная истерия со стороны США. Они кричат, что введут убийственные для России санкции, но в итоге все выглядит иначе. Да, неприятно, но не смертельно. Даже отключение России от SWIFT будет ударом по самой платежной сети, потому что сейчас треть всех доходов компании идет от транзакций российских банков. Кроме того, есть другие платежные системы на основе технологии блокчейна, на которые в случае отказа от SWIFT могут перейти наши банки. Или, к примеру, продуктовое эмбарго, которое было принято в 2014 году как ответ на западные санкции. За это время Россия обеспечила собственную продовольственную безопасность, а европейские сельхозпроизводители понесли убытки. Вы же помните, что у нас в магазинах появились белорусские креветки, белорусский хамон и пармезан? Это реакция системы на экономические ограничения. Да, любые санкции – это плохо для экономики, но великой катастрофы я пока не увидел. Россия научилась извлекать из санкций выгоду либо нивелировать их угрозу. Кроме того, рядом с нами находится Китай, который готов заменить большую долю товаров из Европы, а также готов покупать наши энергоресурсы», – отметил собеседник агентства.

Максим Марамыгин также отметил, что в ближайшее время стоит ждать падения рубля и неопределенности на фондовом рынке России. «Сколько продлится этот период, сейчас трудно сказать. Это как гадать на кофейной гуще. Но думаю, экономика России выдержит», – заключил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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