Ассоциация SportAccord приедет в Екатеринбург с инспекционным визитом

Екатеринбург на следующей неделе посетит делегация ассоциации SportAccord с инспекционным визитом, чтобы проверить ход подготовки к Всемирному саммиту спорта и бизнеса «СпортАккорд-2022». «Вместе с локальным оргкомитетом организаторы проверят готовность города к главному деловому событию в мировом спорте, закончат формирование деловой программы саммита и обсудят другие операционные вопросы», – сообщили в пресс-службе локального оргкомитета.

Как уже сообщалось, саммит пройдет в Екатеринбурге с 15 по 20 мая этого года на площадке «Екатеринбург-Экспо» и станет местом встречи более чем 1500 спортивных топ-менеджеров со всего мира. Специалистам предстоит пять дней совместной работы по различным направлениям: спортивное право, финансы и борьба с коррупцией, антидопинговая работа и так далее.

В числе делегатов, которые уже подтвердили свое участие вице-президент CAS Майкл Ленард, юрист отдела по предупреждению преступности и уголовному правосудию департамента по борьбе с коррупцией и экономической преступностью Управления ООН по наркотикам и преступности Александра Соколова, президент международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.

Екатеринбург, Елена Сычева

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