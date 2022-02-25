«Никакой плохой информации нет», – чемпионат мира по волейболу не перенесут

В Екатеринбурге и еще девяти городах России пройдут матчи чемпионата мира по волейболу. Спортивные состязания запланированы с 26 августа по 11 сентября. Пока что нет никаких данных о переносе чемпионата, об этом сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. «У меня никакой плохой для нас информации нет, никаких сообщений от Международной федерации волейбола не было», – приводит его слова «Матч ТВ».

В начале этой недели в Екатеринбурге стартовала волонтерская программа ЧМ по волейболу. Любой желающий может подать заявку на официальном сайте чемпионата, странице центра «Волонтеры Урала» или портале «Добро».

Из-за начала военной спецоперации на Донбассе, санкционированной президентом России Владимиром Путиным, западные политики стали призывать спортивные организации отказать городам РФ в проведении крупных соревнований. Так, евродепутаты обратились в УЕФА с требованием отменить проведение финала Лиги xемпионов в Санкт-Петербурге и разорвать спонсорский контракт с «Газпромом». В Лыжной ассоциации Швеции сообщили, что Международная федерация по лыжным гонкам попросила быть готовой провести финал Кубка мира в Эстерсунде, а не в Тюмени.

Оргкомитеты саммита «СпортАккорд» и Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге, сообщили, что подготовка продолжается, об отмене мероприятий речи не идет. На следующей неделе в Екатеринбург приедут представители организации SportAccord с финальным инспекционным визитом перед саммитом, который пройдет в мае этого года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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