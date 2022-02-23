Bild планирует заменить рекламу «Газпрома» на форме немецких футболистов лозунгом за Украину

Рекламу ПАО «Газпром» на форме футбольной немецкой команды «Шальке-04» решило скрыть немецкое издание Bild. Руководство издания решило закрывать логотип российской компании на Футболках спортсменов лозунгом «Свобода Украине!», – сообщает РБК.



В заявлении редакции говорится: «Мы должны смотреть рекламу «Газпрома» по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину. Мы видим «Шальке» в футболках «Газпрома», как будто эта компания с 2007 года была нормальным рекламным партнером, а не финансистом российской госвласти. А значит, и войны».

Также, Bild сообщило, что будет подвергать цензуре все снимки в печатных номерах и на сайте, на которых будут изображены игроки футбольной команды «Шальке 04». Руководство издания отметило, что на футболках клуба, спонсором которого является «Газпром», отныне вместо логотипа российской компании будет размещаться лозунг «Свобода Украине!».

Следует отметить, что ПАО «Газпром» является спонсором немецкого клуба «Шальке 04» с 2007 года.



Берлин, Иван Бабурин

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