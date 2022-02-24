Саммит SportAccord и Универсиаду-2023 не отменяют из-за украинского кризиса

Оргкомитеты крупных международных событий, запланированных в Екатеринбурге на этот и следующий год – саммита «Спортаккорд» и Всемирных студенческих игр-2023, – не изменили подготовку к мероприятиям в связи с геополитической ситуацией. В обоих локальных оргкомитетах сообщили «Новому Дню», что работа продолжается.

Управляющий директор SportAccord Нис Хатт «не видит причин для отмены или переноса саммита». «СпортАккорд» вместе с принимающей стороной, Российской Федерацией, надеется еще раз приветствовать международное спортивное сообщество в России, уделяя особое внимание единству и наведению мостов для будущего спорта и общества», – приводит слова Хатта Inside the Games.

Саммит «Спортаккорд», напомним, должен пройти в Екатеринбурге с 15 по 20 мая этого года. Ожидается участие президента России Владимира Путина, главы МОК Томаса Баха и других.

Всемирные студенческие игры FISU должны пройти в 2023 году. «Никаких изменений в подготовке нет, все объекты строятся, как вариант – блок стран НАТО может сократить список участников, но Игры не отменяются и не переносятся», – сообщил источник в правительстве региона.

Ранее Европарламент призвал УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) перенести финал Лиги чемпионов и прекратить спонсорское сотрудничество с «Газпромом» из-за обострения ситуации на Украине. Также в Лыжной ассоциации Швеции сообщили, что Международная федерация по лыжным гонкам попросила ее быть готовой провести финал Кубка мира, т.к. соревнования могут перенести из Тюмени в шведский Эстерсунд.

Екатеринбург, Елена Сычева

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