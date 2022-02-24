российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 февраля 2022, 11:31 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Саммит SportAccord и Универсиаду-2023 не отменяют из-за украинского кризиса

Оргкомитеты крупных международных событий, запланированных в Екатеринбурге на этот и следующий год – саммита «Спортаккорд» и Всемирных студенческих игр-2023, – не изменили подготовку к мероприятиям в связи с геополитической ситуацией. В обоих локальных оргкомитетах сообщили «Новому Дню», что работа продолжается.

Управляющий директор SportAccord Нис Хатт «не видит причин для отмены или переноса саммита». «СпортАккорд» вместе с принимающей стороной, Российской Федерацией, надеется еще раз приветствовать международное спортивное сообщество в России, уделяя особое внимание единству и наведению мостов для будущего спорта и общества», – приводит слова Хатта Inside the Games.

Саммит «Спортаккорд», напомним, должен пройти в Екатеринбурге с 15 по 20 мая этого года. Ожидается участие президента России Владимира Путина, главы МОК Томаса Баха и других.

Всемирные студенческие игры FISU должны пройти в 2023 году. «Никаких изменений в подготовке нет, все объекты строятся, как вариант – блок стран НАТО может сократить список участников, но Игры не отменяются и не переносятся», – сообщил источник в правительстве региона.

Ранее Европарламент призвал УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) перенести финал Лиги чемпионов и прекратить спонсорское сотрудничество с «Газпромом» из-за обострения ситуации на Украине. Также в Лыжной ассоциации Швеции сообщили, что Международная федерация по лыжным гонкам попросила ее быть готовой провести финал Кубка мира, т.к. соревнования могут перенести из Тюмени в шведский Эстерсунд.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Универсиада - 2023

Инспекция FISU оценит готовность Екатеринбурга к Универсиаде / Рапопорт об объектах Универсиады: «Нет никаких красных зон, есть вопросы, которые решаются» / Из-за ковида тестовые соревнования Универсиады под угрозой срыва (ГРАФИК) / Добавили денег на зарплату, Универсиаду, «Титановую долину»: проект бюджета сбалансировали / Екатеринбург потратит на подготовку к Универсиаде еще 3,4 миллиарда рублей / В Екатеринбург прибыл помощник президента Игорь Левитин / Екатеринбургские депутаты проверили готовность спорткомплекса «Калининец» к Универсиаде (ФОТО) / Свердловская область потратит на объекты Универсиады еще 27 миллиардов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Универсиада - 2023,