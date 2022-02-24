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Четверг, 24 февраля 2022, 16:55 мск

Новости Екатеринбург

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Авторы журнала «Красная бурда» вышли на пикет против войны

Коллектив юмористического журнала «Красная бурда» провел пикет на площади Труда в Екатеринбурге. Авторы Владимир Логинов, Александр Ельняков и Владимир Маурин держали в руках плакаты с надписью «Нет войне!».

Напомним, одиночные антивоенные пикеты в Екатеринбурге продолжаются сегодня весь день. Участники с плакатами, осуждающие военные действия, стояли около здания мэрии и у памятника Ленину на площади 1905 года. По данным СМИ, полиция задержала семь человек.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Фото: твиттер журнала «Красная бурда»

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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