В центр Екатеринбурга вышли пикетчики с плакатами «Нет войне» (ФОТО)

Сегодня утром в центре Екатеринбурга прошли два одиночных пикета, проведенные участниками «Левого социалистического действия» (ЛевСД).

К администрации Екатеринбурга вышел Игорь Филиппов, к памятнику Ленину на площади 1905 года – Полина Шубенцева. У обоих активистов были плакаты с лозунгом «Нет войне».

Добавим, 21 февраля в МОБ было подано уведомление о проведении в ближайшую субботу, 26 февраля, антивоенного пикета на площади Труда. На этот раз организаторами выступают «яблочники».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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