В Екатеринбурге готовят новую антивоенную акцию

На ближайшую субботу, 26 февраля, в Екатеринбурге планируется еще один пикет против войны.

На этот раз организаторами выступили члены местной ячейки партии «Яблоко». Как сообщил на своей странице в фейсбуке лидер отделения Максим Петлин, в МОБ подано уведомление о проведении пикета на площади Труда. «В эту субботу 26.02.2022 с 13:00 до 16:00 Партия «Яблоко» планирует провести антивоенный пикет в центре Екатеринбурга. На площади Труда будет размещён пункт по сбору подписей против войны с Украиной», – написал Петлин.

Отметим, что чиновники, скорее всего, не согласуют проведение акции в центре города. По опыту последних недель, МОБ предлагает общественникам собраться в каком-нибудь отдаленном парке, так как площадки в центре «уже заняты организаторами другого публичного мероприятия».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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